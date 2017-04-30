Кличко про реванш з Джошуа: Я візьму час на роздуми, а потім дам вам знати

Український боксер Володимир Кличко заявив, що в його контракті на бій з британцем Ентоні Джошуа є пункт про реванш, однак сам українець повинен обміркувати цей крок, повідомляє Р-спорт.

"Я не збираюся зараз нічого розглядати або робити які-небудь заяви. Я візьму час на роздуми, а потім дам вам знати. У контракті є пункт про реванш, яким я можу скористатися. Але саме зараз нічого анонсувати не збираюся. Я не відчуваю себе переможеним. Хоча я не завоював титули, я виразно виграв, незважаючи на те, що програв", - заявив Кличко, слова якого наводить агентство Франс Прес.

Читайте такожДжошуа після бою з Кличко згадав Україну в своїй промові (відео)"Я не проти ще одного поєдинку з Володимиром, якщо він захоче взяти реванш. Це залежить від нього", - у свою чергу, відповів на питання про можливий реванш Джошуа.

Промоутер британського боксера Едді Херн заявив, що реванш може пройти на стадіоні "Міленіум" в Кардіффі або де-небудь у Німеччині, але навряд чи це станеться до жовтня.

"Це був один з найкращих боїв у суперважкій вазі, і Кличко напевно захоче взяти реванш. Ми не знаємо, що він думає, але не можемо починати переговори з іншим бійцем, поки він не вирішить, чого хоче. Думаю, якщо люди захочуть побачити реванш, він відбудеться. Ймовірно, він міг би пройти на "Міленіумі", якщо це буде у Великобританії, але ми відкриті для нових територій. Ентоні не заперечував би проти бою в Німеччині, але раніше жовтня він не буде готовий, та й Володимир отримав серйозне розсічення", - сказав Херн.

Як повідомляв УНІАН, Джошуа в суботу на лондонському стадіоні "Уемблі" переміг Кличка технічним нокаутом в 11-му раунді в бою за титул чемпіона світу за версіями IBO і IBF, а також суперчемпіона світу за версією WBA