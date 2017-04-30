Порошенко підтримав Кличка після поразки боксера у "бою століття"

Президент України Петро Порошенко підтримав Володимира Кличка після поразки від британця Ентоні Джошуа.

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"Дуже достойний бій. Ми з тобою, Володимире! Дякуємо за боротьбу", - йдеться у повідомленні глави держави на його сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, український боксер прокоментував свою поразку від Джошуа в Лондоні одразу після бою, перебуваючи в рингу стадіона "Вемблі". "Лондоне, я люблю тебе. Сьогодні виграв кращий. Сподіваюся, вам сподобався бій. Це була приголомшуюча подія для боксу. Билися двоє джентльменів, і він був сьогодні кращий за мене. Дуже шкода, що у мене не вийшло, я розраховував перемогти, але не вийшло. Але висловлюю повагу Ентоні. Вітаю", - заявив після бою Кличко.

У свою чергу, Джошуа подякував Кличку за бій, а у своїй промові згадав Україну.