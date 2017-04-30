"Боляче дивитися, як падають легенди": як соцмережі відреагували на поразку Кличка від Джошуа

03:29, 30 квітня 2017
Бокс
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Користувачі пишуть про захід "епохи Кличків".

© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Кличко програв Джошуа бій за титул чемпіона світу
Кличко програв Джошуа бій за титул чемпіона світу /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

У Лондоні завершився бій за титул чемпіона світу з боксу, в якому чинний чемпіон світу Ентоні Джошуа нокаутував українця Володимира Кличка.

Британець переміг українця технічним нокаутом в 11-му раунді. До того моменту, як рефері зупинив бій, Кличко двічі побував у нокдауні, але продовжував бій.

Звісно, користувачі соцмереж засмутилися через поразку українського боксера, але у коментарях дякують йому за бій та називають легендою:

Як повідомляв УНІАН, український боксер прокоментував свою поразку від Джошуа в Лондоні одразу після бою, перебуваючи в рингу стадіона "Вемблі". "Лондоне, я люблю тебе. Сьогодні виграв кращий. Сподіваюся, вам сподобався бій. Це була приголомшуюча подія для боксу. Билися двоє джентльменів, і він був сьогодні кращий за мене. Дуже шкода, що у мене не вийшло, я розраховував перемогти, але не вийшло. Але висловлюю повагу Ентоні. Вітаю", -  заявив після бою Кличко. 

У свою чергу, Джошуа подякував Кличку за бій, а у своїй промові згадав Україну.

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Новина в сюжеті: Бій Кличко - Джошуа
Теги: #бій Кличко-Джошуа