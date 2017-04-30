"Боляче дивитися, як падають легенди": як соцмережі відреагували на поразку Кличка від Джошуа

У Лондоні завершився бій за титул чемпіона світу з боксу, в якому чинний чемпіон світу Ентоні Джошуа нокаутував українця Володимира Кличка.

Британець переміг українця технічним нокаутом в 11-му раунді. До того моменту, як рефері зупинив бій, Кличко двічі побував у нокдауні, але продовжував бій.

Звісно, користувачі соцмереж засмутилися через поразку українського боксера, але у коментарях дякують йому за бій та називають легендою:

Больно смотреть как легенды падают. #кличко мл. уже 41 и он все равно был близок к победе. Спасибо братьям за 10 лет гегемонии в боксе — Leshk@ Novikov (@Leshka_Novikov) April 29, 2017

Після бою Кличка якась депресія навіває...Так і хочеться напитись.

Та все ж ми щасливчики що жили в епоху великих чемпіонів братів #Кличко — Dima Trush (@Dima_Trush) April 29, 2017

#Кличко респект. Это был достойный поединок. Лучший за декаду в хэвивейте. Такое чувство, что вместе с этим проигрышем ушло и мое детство — Korneev23 (@korneev23) April 29, 2017

С детства любил #Кличко и не пропускал не одного боя.Сегодня уже точно закончилось их время.Не смотря на это респект пацанам и благодарность — vitaliy kurat (@tough182) April 29, 2017

Не люблю бокс. Но поддерживаю #Кличко и уважаю обоих за их поофессионализм и работу в спорте. Сегодня был один из лучших поединков бокса, к… pic.twitter.com/Eta1gn1w4t — Artem (@aabalmaz) April 29, 2017

Шось мені здається, що Кличко ще повернеться і піде з перемогою.#Кличко — Александр Найдён (@Nayden92Ded) April 29, 2017

Сумно від поразки Володі #Кличко. Але, попри сум, є велика повага до нього.

Він її заслужив, виборов шляхом, який пройшов. Володя - молодець — Vasyl Gatsko (@Vasyl_Gatsko) April 29, 2017

Найкращий захист - це напад! #Джошуа пішов ва-банк і не прогадав! Шкода :( Епоха #Кличко закінчилась! — BOGDAN DOSIUK (@bogdan_dosiuk) April 29, 2017

У вічність йде епоха...

Я виріс на боях братів Кличко. Сумно...#Кличко#ДжошуаКличко — Артем Прилуцький (@slavaukraine13) April 29, 2017

Я пишаюсь #Кличко, Слава Україні! — Victor Y. Sklyar (@vinnitu) April 29, 2017

Хороший бой, Володя молодец. Это лучший его бой. Здесь он не был в клинчах 11 раундов, здесь он бился, как чемпион.#кличкоджошуа — саске (@ssashamustdie) April 29, 2017

Отличный бой #КличкоДжошуа Джошуа - просто конь. Но, конечно, разница в возрасте сказалась, хотя Кличко был очень хорош. — Руслан Заплатин (@_Nachtgeist_) April 29, 2017

Жаль Владимира. Хороший был бой. Но молодое поколение берет верх. #Кличко — NogoodVitalik (@NogoodVitalik) April 29, 2017

Як повідомляв УНІАН, український боксер прокоментував свою поразку від Джошуа в Лондоні одразу після бою, перебуваючи в рингу стадіона "Вемблі". "Лондоне, я люблю тебе. Сьогодні виграв кращий. Сподіваюся, вам сподобався бій. Це була приголомшуюча подія для боксу. Билися двоє джентльменів, і він був сьогодні кращий за мене. Дуже шкода, що у мене не вийшло, я розраховував перемогти, але не вийшло. Але висловлюю повагу Ентоні. Вітаю", - заявив після бою Кличко.

У свою чергу, Джошуа подякував Кличку за бій, а у своїй промові згадав Україну.