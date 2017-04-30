Джошуа після бою з Кличком згадав Україну у своїй промові (відео)

02:42, 30 квітня 2017
Бокс
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Джошуа подякував всім уболівальникам.

Ентоні Джошуа / REUTERS

Британський боксер Ентоні Джошуа, який переміг Володимира Кличка у чемпіонському бою 29 квітня, згадав Україну в своїй промові.

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"Я не ідеальний, але я стараюсь... Хочу подякувати всім уболівальникам... Особлива повага Володимиру Кличку за участь у цьому бою. Прошу вас проявити до нього максимальну повагу!.. Я неймовірно емоційний зараз... Лондоне, Україно, Німеччино, я люблю вас, дуже дякую!" – сказав Джошуа після бою.

Як повідомляв УНІАН, Джошуа переміг Кличка технічним нокаутом в 11-му раунді. До того моменту, як рефері зупинив бій, українець двічі побував у нокдауні, але продовжував бій.

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© REUTERS
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© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
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© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
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© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
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© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
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© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Кличко програв Джошуа бій за титул чемпіона світу
Кличко програв Джошуа бій за титул чемпіона світу /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

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Новина в сюжеті: Бій Кличко - Джошуа
Теги: #бій Кличко-Джошуа