Кличко після бою з Джошуа: Дуже шкода, що у мене не вийшло, я розраховував перемогти

Український боксер Володимир Кличко прокоментував свою поразку від Ентоні Джошуа в Лондоні одразу після бою, знаходячись в рингу стадіона "Вемблі", повідомля Sky Sports.

Наш боксер програв нокаутом в 11 раунді більш молодому супернику в поєдинку, на кону якого стояли чемпіонські пояси IBF, WBA (Super) і IBO.

"Лондон, я люблю тебе. Сьогодні виграв кращий чоловік. Сподіваюся, вам сподобався бій. Це було приголомшуюча подія для боксу. Билися двоє джентльменів, і він був сьогодні кращий за мене. Дуже шкода, що у мене не вийшло, я розраховував перемогти, але не вийшло. Але висловлюю повагу Ентоні. Вітаю", - заявив після бою Кличко.

Як повідомляв УНІАН, Джошуа переміг Кличка технічним нокаутом в 11-му раунді. До того моменту, як рефері зупинив бій, українець двічі побував в нокдауні, але продовжував бій.