Після перемоги над Кличком Джошуа викликав на бій Ф'юрі

Після перемоги у бою з Володимиром Кличком за титул чемпіона світу Ентоні Джошуа викликав на бій Тайсона Ф'юрі.

"Тайсоне Ф'юрі, де ти, мужик. Я хочу дати 90 тисячам людей ще один шанс побачити таку ніч", - заявив натхненний перемогою Джошуа.

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Раніше колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів за версіями WBO і WBA британець Тайсон Ф'юрі назвав Володимира Кличка фаворитом у поєдинку з іншим британцем Ентоні Джошуа. "В бою між Джошуа і Кличком я ставлю на дострокову перемогу Володимира, просто тому що він кращий. Що стосується мене, то, можливо, ви побачите моє повернення в кінці 2017 року", — заявив Ф'юрі.

Ф'юрі став чемпіоном світу в листопаді 2015 року, коли переміг у титульному бою українця Володимира Кличка одноголосним рішенням суддів за очками. Згодом два бої-реванши зірвалися - спочатку через травму британця, потім через психологічні проблеми і вживання наркотиків. Ф'юрі позбавили всіх чемпіонських поясів.