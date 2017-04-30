Молодість проти досвіду: як Кличко програв Джошуа бій за титул чемпіона світу (фоторепортаж)

Британський боксер Ентоні Джошуа нокаутував українця Володимира Кличка в 11 раунді.

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Кличко побував у нокдауні у 5-му раунді, потім зумів вирівняти ситуацію у 6-му раунді, у свою чергу, відправивши опонента в нокдаун.

Надалі бій проходив у приблизно рівній боротьбі, де українець явно вигравав за очками. Вирішальний епізод бою стався в 11-му раунді, де українець двічі побував у нокдауні, а потім рефері зупинив бій - технічний нокаут.