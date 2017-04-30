Кличко програв Джошуа нокаутом бій за титул чемпіона світу
00:50, 30 квітня 2017Бокс
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Українцю було зараховано поразку в 11-му раунді.
Reuters
У Лондоні завершився бій за титул чемпіона світу з боксу, в якому чинний чемпіон світу Ентоні Джошуа нокаутував українця Володимира Кличка.
УНІАН провів онлайн-трансляцію поєдинку.
Українець побував у нокдауні у 5-му раунді, потім зумів вирівняти становище в бою у 6-му раунді, в свою чергу відправивши опонента в нокдаун. Надалі бій проходив у приблизно рівній боротьбі, де Кличко явно вигравав за очками.
Вирішальний епізод бою стався в 11-му раунді, де українець двічі побував у нокдауні, а потім рефері зупинив бій - технічний нокаут.
Таким чином, Джошуа захистив тилуч чемпіона світу.
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