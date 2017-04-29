Вирішальний бій: Кличко битиметься з Джошуа 29 квітня (відео)
12:00, 29 квітня 2017Бокс
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29 квітня на стадіоні "Уемблі" в Лондоні відбудеться боксерський бій між українцем Володимиром Кличком і британцем Ентоні Джошуа.
Боксерських поєдинок вже назвали "боєм століття" / Скріншот УНІАН
На кону – титул чемпіона світу за версією IBF, який належить Джошуа, та вакантні поясу WBA (супер) і IBO.
Для Кличка це шанс повернути свої титули.
Поєдинок відбудеться близько півночі за київським часом.
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УНІАН пропонує згадати найяскравіші моменти у боксерській кар'єрі кожного з суперників.
Вирішальний бій: Кличко битиметься з Джошуа 29 квітня
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