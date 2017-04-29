Вирішальний бій: Кличко битиметься з Джошуа 29 квітня (відео)

На кону – титул чемпіона світу за версією IBF, який належить Джошуа, та вакантні поясу WBA (супер) і IBO.

Для Кличка це шанс повернути свої титули.

Поєдинок відбудеться близько півночі за київським часом.

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