Джошуа виявився важчим за Кличка на офіційному зважуванні перед боєм (відео)
16:44, 28 квітня 2017Бокс
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Британець важить 113,4 кг, в той час як українець - 109,1 кг.
Кличко і Джошуа зважились і подивилися один одному в очі / Reuters
Сьогодні в Лондоні відбулася офіційна церемонія зважування учасників завтрашнього вечора боксу, головною подією якого стане бій українця Володимира Кличка з британцем Ентоні Джошуа, повідомляє BoxingNews.
На зважуванні боксери показали таку вагу:
Володимир Кличко - 109,1 кг
Ентоні Джошуа - 113,4 кг
Як повідомляв УНІАН, Володимир Кличко і Ентоні Джошуа зустрінуться 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Уемблі". Наживо за сутичкою двох найкращих супертяжів сучасності будуть спостерігати 90 тисяч фанатів боксу.
У бою Кличко-Джошуа на кону стоятимуть чемпіонські пояси в суперважкій вазі за версіями IBF, IBO і титул «суперчемпіона» WBA.
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