Джошуа виявився важчим за Кличка на офіційному зважуванні перед боєм (відео)

Сьогодні в Лондоні відбулася офіційна церемонія зважування учасників завтрашнього вечора боксу, головною подією якого стане бій українця Володимира Кличка з британцем Ентоні Джошуа, повідомляє BoxingNews.

На зважуванні боксери показали таку вагу:

Володимир Кличко - 109,1 кг

Ентоні Джошуа - 113,4 кг

Як повідомляв УНІАН, Володимир Кличко і Ентоні Джошуа зустрінуться 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Уемблі". Наживо за сутичкою двох найкращих супертяжів сучасності будуть спостерігати 90 тисяч фанатів боксу.

У бою Кличко-Джошуа на кону стоятимуть чемпіонські пояси в суперважкій вазі за версіями IBF, IBO і титул «суперчемпіона» WBA.