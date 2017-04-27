Жозе Моуріньо: У суботу вся увага буде до Кличка і Джошуа

Головний тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуріньо вважає, що бій Кличко - Джошуа важливіше матчу його команди проти «Манчестер Сіті». Про це повідомляє офіційний сайт манкуніанців.

«Не можу порівнювати наш матч з «Сіті» з цим боєм, я все ж не фахівець в боксі. Це індивідуальний спорт: чоловік проти чоловіка. Все залежить лише від Ентоні і Кличко.

Так що це зовсім інше. І ще одне: бій за звання чемпіона світу, а ми лише боремося за топ-4 чемпіонату Англії – це зовсім інше. Тому, я думаю, все увагу буде до них у суботу на «Уемблі», – сказав Моуріньо.

Поєдинок за звання чемпіона світу з боксу між Володимиром Кличком і Ентоні Джошуа відбудеться в суботу на стадіоні "Уемблі" в Лондоні. На кону стоятимуть титули IBF і WBA в суперважкій вазі.