Ентоні Джошуа: У Кличка хороше підборіддя

Британський чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа продемонстрував свою готовність до бою з Володимиром Кличком. Увечері в середу британець взяв участь у відкритому тренуванні на стадіоні "Уемблі".

Спершу Джошуа виконав вправи зі скакалкою, а після в рингу провів розминку зі своїм тренером.

Також Джошуа поділився очікуваннями від поєдинку з українським боксером, повідомляє Boxing Scene.

«У Кличка хороше підборіддя. Скільки він був королем дивізіону? Десять років? Ти не можеш бути чемпіоном світу десять років з поганим підборіддям.

Суперважку вагу не даремно називають дивізіоном одного удару. Всі ці бійці, які стверджували, що у них хороші підборіддя, все одно були нокаутовані Володимиром, чи не так?

Мені пригадується Семюел Пітер, у якого було гранітне підборіддя, але який все одно опинявся на підлозі рингу в бою з Володимиром. Таким чином, незалежно від підборіддя, я думаю, що Кличко робить правильно те, що працює на нього», – сказав Джошуа.