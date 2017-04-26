Кличко завершив підготовку до бою з Джошуа в австрійському Гоїнгу

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко закінчив підготовку до найважливішого у своїй кар'єрі поєдинку проти британця Ентоні Джошуа, повідомляє Isport.

В останній день тренувального табору в австрійському Гоїнгу Кличко опублікував в Twitter фото своєї команди – тренерів Джонатона Бенкса і Джеймса Алі Башира, фізіотерапевта Альдо Вітру і особистого кухаря Девіда Вільямса.

"Мені потрібні союзники і у мене є найкраща команда, яку я міг би отримати. Разом ми досягнемо своєї мети. Спасибі всім, хто підтримує мене", - підписав фото Кличко.

Читайте такожОголошені рефері бою за титул чемпіона світу Кличко - ДжошуаВолодимир Кличко почав підготовку до бою проти Джошуа у Флориді, але основні частини тренувань пройшли в Києві та австрійському Гоїнгу, де йшла робота в спарингах. Серед спаринг-партнерів італійський боксер Крістіан Тун, американці Джеральд Вашингтон і Малік Скотт, а також український боксер Ісмаїл Сіллах.

Тепер Володимир Кличко переміщається в Лондон, де вже у середу, 26 квітня, він проведе відкрите тренування. У той же день Ентоні Джошуа покаже готовність у своєму тренувальному таборі в Шеффілді.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок боксерів 41-річного українця Володимира Кличка і 27-річного британця Ентоні Джошуа пройде 29 квітня в Лондоні на стадіоні Уемблі. На кону будуть стояти чемпіонський пояс IBF, що належить британцеві, а також вакантні WBA (Super) і IBO.