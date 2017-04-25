Президент Федерації боксу України переобраний на новий цикл

У Вінниці пройшла чергова звітно-виборна Конференція ФБУ, згідно голосування на якій Володимир Продивус був переобраний на посаду президента Федерації боксу України на новий цикл. Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Кандидатура Володимира Продивуса була підтримана переважною більшістю делегатів Конференції.

«Я вдячний всім делегатам від обласних федерацій за підтримку та довіру на сьогоднішній конференції. Для мене це велика честь та в той самий час неабияка відповідальність. Я завжди прагнув до того, щоб збірні команди України та загалом український бокс постійно розвивався, а наші боксери завжди були на найвищих сходинках п’єдесталів на провідних світових змаганнях.

Нам це вдалося зробити впродовж минулих олімпійських циклів і я переконаний, що до 2020 року ми зможемо створити конкурентну команду, яка продовжить прославляти нашу державу на чемпіонатах світу, Європи та гідно виступити на Олімпіаді у Токіо", - зазначив президент ФБУ Володимир Продивус.

Володимир Продивус є незмінним президентом Федерації боксу України з 2008 року. За цей період збірні команди України неодноразово демонстрували високі результати на чемпіонатах Європи, світу та Олімпійських іграх.