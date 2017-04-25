Сергій Ребров: Бажаю Кличку ні за яких обставин не здаватися

Головний тренер київського «Динамо» Сергій Ребров, який є почесним членом офіційного фан-клубу братів Кличко, відвідав музей досягнень Klitschko Expo і підписав своє побажання Володимиру Кличку на українському прапорі. Про це повідомив офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ).

Офіційний фан-клуб братів Кличків в рамках підтримки Володимира в останній тиждень напередодні бою розпочав акцію: видатні українці приходять в Klitschko Expo і підписують побажання Володимиру Кличку на прапорі України. Прапор буде передано Володимиру в Лондоні під час його бою з Джошуа на стадіоні «Уемблі».

Написавши на прапорі свої побажання, Сергій Ребров озвучив їх перед журналістами:

"Звичайно, як і вся Україна, буду підтримувати Володю. Я його дуже давно знаю, це мій хороший друг. Це та людина, яка уособлює нашу країну. Брати Клички – бійці, які прославили Україну. Напевно, ніхто не буде байдужим в суботу, так само, як і я, всі будуть вболівати за нашого чемпіона.

Бокс – індивідуальний вид спорту, в якому ти ніде не сховаєшся, у тебе немає можливості сподіватися на партнера, сподіватися, що хтось може зробити роботу за тебе. Все залежить тільки від твоєї концентрації, твоєї готовності, від тебе самого. В тому, що Володимир і Віталій стільки років перебувають у такому важкому виді спорту, – їхня велика заслуга.

Ми всі хвилюємося, адже Володимир півтора року не брав участі в боях. Але я впевнений в ньому, я знаю його характер, знаю його бажання віддати всі сили, в першу чергу, підготовці. У тому, що він віддасть всі сили в бою, ні я, ні хто-небудь інший не сумнівається, але важливо, щоб він вірив у себе, а ми надамо йому свою підтримку - мільйони телеглядачів у екранів і ті люди, яким пощастить подивитися цей бій на «Уемблі». В першу чергу хочу побажати йому стійкості і ні за яких обставин не здаватися. У тому, що він буде повністю готовий до цього бою, я не сумніваюся".

Поєдинок Кличко - Джошуа відбудеться в суботу на стадіоні "Уемблі".