Оголошені рефері бою за титул чемпіона світу Кличко - Джошуа

10:54, 25 квітня 2017
Бокс
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У разі проведення повного бою долю переможця поєдинку за очками будуть вирішувати арбітри з США і Пуерто-Ріко.

Досвід Кличко є його головною перевагою / Boxingscene.com

Названа бригада суддів, які обслуговуватимуть поєдинок українця Володимира Кличка і британця Ентоні Джошуа, повідомляє Isport.

Рефері в рингу призначений американець Девід Філдс, який має за плечима 17 років досвіду суддівської роботи і відсудив понад 200 поєдинків різного рівня.

Оцінки в бою будуть виставляти американські рефері Дон Трелла і Стів Вейфелд, а також Нельсон Васкес з Пуерто-Ріко.

Як повідомляв УНІАН, Володимир Кличко і Ентоні Джошуа зустрінуться 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Уемблі". Наживо за сутичкою двох найкращих супертяжів сучасності будуть спостерігати 90 тисяч фанатів боксу.

У бою на кону стоятимуть чемпіонські пояси в суперважкій вазі за версіями IBF, IBO і титул «суперчемпіона» WBA.

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Теги: #Кличко#бокс#Велика Британія