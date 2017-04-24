Віталій Кличко: Джошуа жодного разу не програв, але Володимир все зробить для перемоги

Мер Києва Віталій Кличко напередодні поєдинку Володимира з Ентоні Джошуа підкреслив, що буде поруч з братом під час поєдинку, повідомляє SportArena з посиланням на BoxingScene.

«Коли я боксував, то Володимир завжди був біля рингу і підтримував мене. Я зроблю аналогічно під час зустрічі з Джошуа в Лондоні. Звичайно, у брата відмінна команда, але підтримка близької людини також дуже важлива. Впевнений, що перемога буде за нами», — зазначив Кличко-старший.

Читайте такожБій з Джошуа не стане останнім для Кличка - менеджер«Це зустріч двох олімпійських чемпіонів. Джошуа жодного разу не програв, він нокаутував усіх своїх суперників і молодше Володимира на 12 років. Але я знаю, що брат зробить все для перемоги. Знаю Володимира, як ніхто інший, тому можу лише сказати, що ні в кого з боксерів немає такої майстерності і досвіду. Крім того, Володимир прекрасно розуміє, наскільки високі ставки в цьому поєдинку».

Як повідомляв УНІАН, Володимир Кличко і Ентоні Джошуа зустрінуться 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Уемблі". Наживо за сутичкою двох найкращих супертяжів сучасності будуть спостерігати 90 тисяч фанатів боксу.

У бою Кличко-Джошуа на кону стоятимуть чемпіонські пояси в суперважкій вазі за версіями IBF, IBO і титул «суперчемпіона» WBA.