Кличко: Для кожного в моїй команді бій з Джошуа – можливість взяти реванш

Український боксер, якому 29 квітня доведеться зустрітися в рингу з чемпіоном світу за версією IBF Ентоні Джошуа, поділився своїми думками про майбутній поєдинок, а також пояснив, чому не став міняти команду після поразки від Тайсона Ф'юрі, повідомляє Братство Кличко з посиланням на англійську The Guardian.

Читайте такожОрганізатори бою Кличко-Джошуа розраховують на прибуток в 40 мільйонів фунтівНа думку Володимира, головним фактором розкручування бою з Джошуа стала повага, з якими боксери ставилися один до одного. «Якщо ми порівняємо наш бій з Джошуа з іншими великими поєдинками, то такого ніколи не було, - зазначає Володимир. - Заповнити стадіон на 90 000 місць... Я чув, що ми могли продати «Уемблі», кілька разів, притому, що ми не надто старалися розкручувати поєдинок. І ми не лаялися. Не кидали столи і окуляри. Не придумували і не одягали ніяких футболок. Ставлення та повага один до одного, сподіваюся, це передасться і молодим людям, які займаються боксом. Ми живемо в божевільному світі, тому в такому жорстокому виді спорту, як бокс, потрібна повага. Взаємна повага. Це те, що ми показали, і я пишаюся цим».

Пояснив Володимир і причину, по якій не став міняти свою команду після поразки від Тайсона Ф'юрі. «Ми були успішними протягом тривалого часу, і 29 квітня ми продемонструємо, що це було не просто так. Для кожного члена моєї команди це можливість реваншуватися і і показати, що колись і у нас з'являються перешкоди на дорогах, і це нормально. У нас є шанс виправити наші помилки».

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко – Джошуа відбудеться на лондонському стадіоні «Уемблі». Наживо за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA Super і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.