Український боксер Бурсак програв бій за титул чемпіона світу

Український боксер Макс Бурсак не зміг завоювати титул чемпіона світу за версією WBO в другій середній вазі, поступившись одноголосним рішенням суддів власникові цього титулу мексиканцю Хільберто Раміресу, повідомляє Boxing News.

Бурсак робив усе, що міг, але перевага Раміреса в зрості, довжині рук, техніці і швидкості виявилася занадто великою для українця, щоб зробити цей бій конкурентним. Моментами Бурсаку щось вдавалося в рингу, але в цілому в рингу повністю домінував Рамірес.

У підсумку, мексиканець переміг за очками одноголосним рішенням суддів. При цьому у всіх картках був записаний однаковий рахунок - 120:106.

Як повідомляв УНІАН, двома тижнями раніше, свої бої виграли і відстояли титули чемпіона світу Олександр Усик і Василь Ломаченко.