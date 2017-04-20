Організатори бою Кличко-Джошуа розраховують на прибуток в 40 мільйонів фунтів

Організатори бою за титул чемпіона світу за версією IBF, в якому Ентоні Джошуа зустрінеться з Володимиром Кличком, розраховують заробити 40 мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє Братство Кличко, з посиланням на The Telegraph.

У цю суму ввійдуть гроші від продажу квитків – всі 90 000 перепусток на «Уемблі», місткість якого заради бою збільшили на 10 000 місць, були продані за лічені години, а також виручка від продажу платних трансляцій – для передплатників каналу Sky Sports, яка становить трохи менше 20 фунтів.

За даними видання, гарантований гонорар обом боксерам на даний момент становить близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів, і він буде поділений порівну між українцем і британцем.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко – Джошуа відбудеться на лондонському стадіоні «Уемблі». Наживо за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA Super і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.