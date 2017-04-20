"З Ф'юрі ми б не отримали стадіон "Уемблі" - його би туди просто не пустили" - Кличко
Бій з Джошуа - приємний бонус у кар'єрі, на думку Володимира Кличка.
Український боксер Володимир Кличко в інтерв'ю журналу Новое время назвав майбутній поєдинок з британцем Ентоні Джошуа одним з найбільш приємних бонусів у своїй кар'єрі.
"Поразка (від Тайсона Ф'юрі) подряпала трохи, пом'яло моє его. А спортсмени — жахливі егоїсти. У хорошому сенсі цього слова.
Майбутній бій — це один з найбільш приємних бонусів, що я міг отримати у своїй професійній боксерській кар'єрі. Дуже рідко такі бонуси випадають боксера, який програв попередній бій. Я отримую можливість провести поєдинок за кілька чемпіонських титулів. На ще більшій арені, ніж був стадіон в Дюссельдорфі.
Читайте такожВолодимир Кличко порівняв себе з ЕверестомДля мене це, до речі, буде вже восьмий бій на стадіоні. Плюс я зустрічаюся зі спортсменом, який знаходиться на феноменальному зльоті в своїй професійній кар'єрі. Навколо Джошуа зараз величезний ажіотаж".
Володимир Кличко зазначив, що вже і раніше робив спроби проводити свої бої на стадіоні "Уемблі".
"Джозеф Паркер або той же Тайсон Ф'юрі не привернули б такого інтересу до бою. З Ф'юрі ми б не отримали "Уемблі" — його б туди просто не пустили. "Хто завгодно, але тільки не Ф'юрі", — так однозначно заявило керівництво стадіону в минулому році, коли ми розглядали можливість проведення матчу-реваншу в Лондоні", - згадує Кличко.
Поєдинок Кличко - Джошуа повинен стати рекордним по відвідуваності у Великобританії в післявоєнній історії боксу. Наживо за боєм, в якому на кону стоятимуть титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів.