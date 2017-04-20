"Кличко - це вже зовсім інша історія". Зірки боксу дали прогнози на бій українця

29 квітня в Лондоні на стадіоні "Уемблі" 41-річний українець Володимир Кличко вийде на ринг проти діючого чемпіона світу за версією IBF 27-річного британця Ентоні Джошуа. Напередодні бою відомі у світі боксери зробили свої прогнози, повідомляє журнал Новое время.

Американський боксер, олімпійський медаліст, чемпіон світу у важкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер, зокрема, вважає:

"Хоча промоутер Джошуа виставив його на бій, я вважаю, що Ентоні недостатньо готовий. У Кличка з Джошуа вийде відмінний бій, тому що стилі у них схожі. Але у Кличка купа досвіду, якого немає у Джошуа".

Британський боксер-любитель Фрейзер Кларк відзначив:

"Я тренувався з Ентоні ще до Олімпіади. Його прогрес просто неймовірний. Ентоні у відмінній формі і у хорошому психологічному стані. Він енергійний і голодний. Не думаю, що Кличко колись бився з таким бійцем, як Джошуа. Думаю, що Ентоні виграє майбутній бій".

Британо-ірландський боксер-професіонал Тайсон Ф'юрі, який завдав Кличку поразки в 2015 році, взяв бік українця:

"Чекаю дострокової перемоги Володимира. Він просто кращий боксер, ніж Джошуа".

Британець Девід Хей зазначив:

"Кличко — це вже зовсім інша історія для мене. Його останній бій був жахливий — він не кидав удари. Перевага явно на боці Джошуа. Я скрещу пальці за нього в поєдинку проти Кличка".

Американський боксер-професіонал, інтерконтинентальний чемпіон за версією IBF Ерік Моліна додає:

"Джошуа продемонстрував, що від бою до бою стає більше, краще, швидше і сильніше. Не хочу бути нешанобливим до Володимира, але факел йому в цей вечір доведеться передати".

Британський боксер-професіонал Карл Фроч вірить у Кличка, який може добре виступити "в останній раз".

"Ми цілком можемо побачити кращого — в останній раз — Володимира Кличка. Це ж стадіон "Уемблі", де буде під 90 тис. глядачів. А Джошуа все ще недосвідчений. Це єдине слово, яке я скажу про Ентоні, тому що він гарний, навіть першокласний в усьому іншому", - зазначив Фроч.