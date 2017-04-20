Матч-реванш зі своїм кривдником Ломаченко проведе в липні-серпні - промоутер

Український чемпіон світу з боксу за версією WBO в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко може отримати можливість поквитатися за єдину поразку в кар'єрі в кінці липня або на початку серпня.

Після ефектної перемоги над Джейсоном Сосою, що сталася два тижні тому, наступним завданням українця повинен стати повторний бій з досвідченим мексиканцем Орландо Салідо, який завдав українцю єдиної поразки у професійній кар'єрі, повідомляє Sport Arena.

Орландо Салідо не з'являвся в рингу з моменту титульного бою з Франсиско Варгасом у червні 2016 і перед тим, як виходити на великий бій, він хоче провести "розминочний" поєдинок — 27 травня він виступить у рідній Сонорі.

Промоутер Боб Арум, який веде справи українського чемпіона, спілкувався з мексиканською командою і залишився задоволений розмовою.

«Ми добре поспілкувалися з Фернандо Бельтраном з Zanfer Promotions і радником Салідо Шоном Гіббонсом. Вони хочуть бою. У травні в Мексиці Орландо зніме із себе іржу, а на кінець липня або початок серпня ми плануємо організувати реванш з Ломаченко», - повідомив Арум.

За словами Арума, матч-реванш Ломаченко - Салідо може відбутися в Чикаго або Лос-Анджелесі.

У березні 2014 року вже в другому бою в кар'єрі Василь вийшов на тоді чинного чемпіона WBO у напівлегкій вазі Орландо Салідо і мінімально поступився за очками.