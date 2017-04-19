Кличко звернувся до фанатів: Бій з Джошуа буде найважливішим і значущим у моїй кар'єрі (відео)

Український боксер Володимир Кличко, якому 29 квітня доведеться зустрітися в рингу з чемпіоном світу за версією IBF Ентоні Джошуа, звернувся до своїх уболівальників, пообіцявши зробити все для перемоги, повідомляє Братство Кличко.

«Мої шановні вболівальники, я дякую вам за ваше терпіння. Як і ви, я чекав, коли настане мій наступний поєдинок, коли я знову повернуся на ринг. 29-го квітня буде практично півтора року, як мене не було в рингу. І 29-го квітня на стадіоні «Уемблі» в Лондоні я зустрінуся з Ентоні Джошуа, чемпіоном світу у важкій вазі. Це буде мій самий значимий і важливий поєдинок у моїй спортивній кар'єрі. Я зроблю все для перемоги, а ви зможете за цим спостерігати. 29-го числа, увечері – Кличко проти Джошуа. Не пропустіть цей момент, і я вас запевняю, це буде один з найбільш видовищних поєдинків у важкій вазі».

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко – Джошуа відбудеться на лондонському стадіоні «Уемблі». Наживо за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA Super і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.