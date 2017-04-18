Бій з Джошуа не стане останнім для Кличка - менеджер

Керуючий директор Klitschko Management Group Бернд Бенте заявив, що Володимир Кличко, якому належить зустрітися в рингу з чемпіоном світу за версією IBF Ентоні Джошуа, не думає про завершення кар'єри, повідомляє Братство Кличко з посиланням на Sky Sports.

За словами Бенте, Володимир не обговорює вихід на спортивну пенсію, а сам менеджер вважає, що Кличко може битися так довго, як і легендарний Бернард Хопкінс, який пішов з рингу у 51-річному віці.

Читайте такожВолодимир Кличко порівняв себе з Еверестом«Коли вам 41, ви не можете думати, що будете боксувати ще 10 років, але Володимир завжди говорив, що Хопкінс - один з його кумирів, а ви знаєте, як довго Бернард виходив на ринг, - зазначає Бенте. – Я не знаю, чи буде Володимир битися в 50 років, але одне можу сказати напевно: бій з Джошуа він не розглядає в якості останнього у своїй кар'єрі».

Як зазначив Бенте, Кличко – у відмінній формі і не думає про завершення професійної кар'єри. «В останні п'ять-шість років Володимир ніколи не обговорював свій вихід на спортивну пенсію. Майбутній бій стане великою битвою, а далі він прийме рішення. Зараз я можу сказати, що він у фантастичній формі, на найвищому рівнем готовності як у фізичному, так і психологічному плані. Він з великим нетерпінням чекає цього бою».

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко – Джошуа відбудеться 29 квітня на лондонському стадіоні «Уемблі». Наживо за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA Super і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.