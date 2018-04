Володимир Кличко назвав Джошуа своєю копією, британець пообіцяв закінчити бій достроково

Український боксер Володимир Кличко, який 29 квітня проведе бій з чемпіоном світу за версією IBF британцем Ентоні Джошуа, зустрівся зі своїм суперником в рамках телевізійного шоу The Gloves Are Off, яке виходить на каналі Sky Sports.

Кличко зазначив, що між ним і британцем дуже багато схожого і назвав чемпіона IBF своєю копією:

«Ми з Джошуа дуже схожі. Довжина рук у нас приблизно однакова. Багато схожих речей: підготовка, тренувальний табір, тренування на висоті, харчування. Називати можна багато чого. Чим більше я спостерігаю за ним, тим більше він нагадує мені мою копію. Трохи іншу, але в якійсь мірі копію.

Я одержимий моєю метою підняти руки після бою з Джошуа і покинути ринг переможцем. Я набув досвіду в останньому своєму бою (з Тайсоном Ф'юрі). Я не дуже радий результату. Але ця одержимість – немов ознака, яка пробралася в моє серце, мій розум, і я люблю все це».

Читайте такожУ Кличка і Джошуа приблизно однакова сила удару - польський супертяж ВахВ свою чергу, Ентоні Джошуа заявив, що збирається нокаутувати Володимира Кличка. Британець визнав, що в українця набагато більше досвіду, але в той же час назвав бокс "спортом молодих чоловіків". Він вважає, що в більш пізніх раундах значення будуть мати адреналін, швидкість і азарт:

«Настав мій час. Кличко не зможе знайти у мене слабких сторін. Стільки боксерів вже говорили про них. Але я збираюся закінчити бій нокаутом.

У мене немає досвіду поразок на професійному рингу, тому я можу говорити лише про подібний досвід минулого. Але я збираюся закінчити бій достроково. По Володимиру дуже складно потрапити. Я це прекрасно розумію, але є багато способів домогтися свого. Я постараюся зробити це якомога простіше, адже це моя робота – змусити суперника виглядати схожим на новачка.

Бокс – це спорт молодих чоловіків. На даний момент у Кличка є досвід, який допоможе йому в стартових раундах. Але потім молодість, азарт, швидкість і адреналін почнуть робити свою справу. Не можна підготуватися до того, що я збираюся показати, і неважливо, скільки досвіду у тебе за плечима»

Бій Кличко – Джошуа відбудеться на лондонському стадіоні «Уемблі». Наживо за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA Super і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.