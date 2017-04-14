У Кличка і Джошуа приблизно однакова сила удару - польський супертяж Вах

Польський суперважковаговик Маріуш Вах, який допомагає британцеві Ентоні Джошуа готуватися до бою з українцем Володимиром Кличком в якості спаринг-партнера, поділився своїми враженнями від спарингів з Джошуа і порівняв силу удару Джошуа і Володимира Кличка, якому він програв одноголосним рішенням суддів у листопаді 2012 року:, повідомляє Boxing News з посиланням на TVP Sport.

За словами Ваха, який у листопаді 2012-го програв одноголосним рішенням суддів Кличку, Володимир і Ентоні б'ють з однаковою силою.

Читайте такожДжошуа за бій з Кличком отримає 12 мільйонів євро«Я спарингую з Джошуа три рази на тиждень по шість раундів, - зазначає Вах. - Спаринг-партнерів у Джошуа багато, і вони постійно змінюються. Як би я порівняв Джошуа з іншими бійцями, з якими я бився або спарингував? Складно порівнювати, тому що у кожного свій стиль. Але Джошуа більш стійкий до ударів, ніж інші. До того ж, він дуже сильно б'є - відчувається, що його фізична міць трансформується в ударну міць. Звичайно, ми спарингуємо у великих рукавичках, тому складно порівнювати його силу удару, скажімо, з силою удару Володимира Кличка, з яким я бився за титул, але мені здається, що у них приблизно однакова сила удару».

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко – Джошуа відбудеться 29 квітня на лондонському стадіоні «Уемблі». Наживо за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA Super і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.