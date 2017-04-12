Український боксер-важковаговик Володимир Кличко порівняв себе з Еверестом під час розповіді про самопочуття перед боєм з британцем Ентоні Джошуа.

41-річний спортсмен зазначив, що знаходиться в кращій формі у своєму житті «розумово і фізично».

«Може, це звучить зарозуміло, але я - як Еверест. Ви можете піднятися на нього за певний період часу і сказати: "Я підкорив Еверест". Але вам потрібно буде швидко спускатися звідти, бо гора вб'є вас, якщо ви втратите час. Деякі повертаються звідти, але багато людей гине. Чи стає Еверест підкореним? Ні, він все ще на місці», - заявив Кличко.

Про це повідомляє The Guardian.

Поєдинок українця Володимира Кличка з британцем Ентоні Джошуа відбудеться 29 квітня на стадіоні «Уемблі» в Лондоні. На кону будуть стояти титул чемпіона світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF), яким володіє Джошуа, а також вакантні титули суперчемпіона Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і чемпіона Міжнародної боксерської організації (IBO).