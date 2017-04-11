Фанати зустріли Усика в столичному аеропорту "Бориспіль" після бою в США

Український боксер Олександр Усик повернувся з США, де в Меріленді (передмістя Вашингтона) провів бій за титул чемпіона світу, повідомляє ТСН Проспорт.

В аеропорту Бориспіль боксера зустріли фанати і десятки знімальних груп. Усик повідомив про те, що цей бій став одним з найважчих в його кар'єрі.

"Це перший навчений боксер, який підготувався до бою зі мною. Така атмосфера була! зал був "вау"! Дуже багато людей! Я б із задоволенням провів бій з одним з чемпіонів. Наскільки це можливо? Потрібно питати у моїх промоутерів", - зазначив Усик.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на неділю Василь Ломаченко та Олександр Усик завоювали титули чемпіона світу з боксу за версією WBO у різних вагових категоріях. Обидва боксери прагнуть до об'єднання різних поясів і завоювання титулу абсолютного чемпіона світу.