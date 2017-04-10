Усик кинув виклик чемпіону світу WBC Брієдісу
18:24, 10 квітня 2017Бокс
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Український боксер починає реалізацію планів щодо об'єднання поясів.
Усик запропонував об'єднувальний бій за титули чемпіона світу / a-usyk.com
Чемпіон світу з боксу серед професіоналів у першій важкій вазі за версією WBO українець Олександр Усик викликав на бій новоспеченого чемпіона WBC Майріса Брієдіса, повідомляє Sportbox.
Латвійський боксер у минулу суботу, 1 квітня, виграв вакантний пояс у німця боснійського походження Марко Хука.
– Я думав, напевно, що Майріс переможе, бо Марко вже не той, що раніше, – повідомив Усик. – Чесно кажучи, не думав, що бій між ними триватиме 12 раундів. Вітаю Майріса, нового чемпіона світу. Майріс, давай об'єднувати пояси.
Як повідомляв УНІАН, Усик відстояв свій титул 8 квітня, коли переміг за очками американця Майка Хантера.
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