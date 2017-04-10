Джошуа за бій з Кличком отримає 12 мільйонів євро

Чемпіон світу за версією IBF Ентоні Джошуа отримає 10 мільйонів фунтів (12 млн. євро) за бій з Володимиром Кличком, повідомляє Sport.ua з посиланням на GQ-magazine.

«Коли я починав, моя мета була стати мультимільйонером. Але зараз повно звичайних людей, дідусів і бабусь, які отримують мільйони тільки за авторські права. Так що тепер хочу стати мільярдером. Бути мільйонером — добре, але треба ставити планку вище.

Читайте такожЦіна квитків на бій Кличко – Джошуа на чорному ринку досягла 35 тисяч фунтівЯ отримаю 12 мільйонів євро за наступний бій, і моя наступна мета — підвищити цю суму в десять разів. А коли я зароблю 100-150 мільйонів євро, чому б не замахнутися на мільярд? Я знаю мільярдерів, які самі заробили свої гроші. Це важко, але можливо», – сказав Джошуа в інтерв'ю журналу.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня в Лондоні Володимир Кличко і Ентоні Джошуа проведуть поєдинок за титули чемпіона світу за версіями IBF і WBA Super.