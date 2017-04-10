Ф'юрі вважає Кличка фаворитом в бою з Джошуа

Колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів за версіями WBO і WBA британець Тайсон Ф'юрі вважає Володимира Кличка фаворитом у поєдинку з іншим бриатнцем Ентоні Джошуа, повідомляє Spox.com.

Читайте такожТайсон Ф'юрі оголосив про відновлення боксерської кар'єри«В бою між Джошуа і Кличком я ставлю на дострокову перемогу Володимира, просто тому що він краще. Що стосується мене, то, можливо, ви побачите моє повернення в кінці 2017 року», — заявив Ф'юрі.

Ф'юрі став чемпіоном світу в листопаді 2015 року, коли переміг у титульному бою українця Володимира Кличка одноголосним рішенням суддів за очками. Згодом два бої-реванши зірвалися - спочатку через травму британця, потім через психологічні проблеми і вживання наркотиків. Ф'юрі позбавили всіх чемпіонських поясів.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко – Джошуа відбудеться 29 квітня на лондонському стадіоні «Уемблі». Наживо за боєм, в якому на кону стоятимуть титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.