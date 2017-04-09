Ломаченко присвятив перемогу загиблому другові-бійцеві (відео)

Чемпіон світу за версією WBO Василь Ломаченко, перемігши Джейсона Сосу, розповів, кому присвятив свій триум, повідомляє промоутерська компанія братів Кличків К2.

"У першу чергу, я хотів би подякувати всім, хто підтримував, хто дивився нас сьогодні. Присвятити цю перемогу я хотів би своєму другові, якого вбили в цей день пару років тому – Сергій Лащенко. Я завжди його пам'ятаю, він завжди буде в моєму серці. Я любив його і люблю, як друга і брата. Привіт дружині й синові. Спасибі татові, всьому тренерському складу, психологу, який виконав велику роботу. Спасибі всім, хто був поруч зі мною останні два місяці перед боєм, готувалися разом зі мною, пройшли вогонь і воду, мідні труби ми проходимо зараз разом. Спасибі моїй родині, яка чекає в Україні, всім українцям, які встали в 5 ранку. Хотів би передати привіт своєму найбільшому фанату своєї бабусі. Вона завжди дивиться мене по телевізору, я приходжу до неї, вона каже: "Васильку, тебе показували по телевізору". Бабуся, привіт!", – розповів Василь Ломаченко.

8 квітня 2015 року в результаті стрілянини в Єврейській лікарні Одеси загинув спортсмен Сергій Лащенко, багаторазовий чемпіон України з муай тай. 8 лютого 2017 року стало відомо, стало відомо, що ймовірний вбивця Сергія Лащенка - Бабек Дамір-огли Гасанов - екстрадований з Росії в Україну. На даний момент він знаходиться в слідчому ізоляторі, де буде чекати суддівського вердикту.

За свою кар'єру Лащенко провів безліч боїв на найвищому рівні, брав участь в турнірах під егідою К-1, Superkombat, а в списку переможених ним суперників значаться такі зірки, як Ріко Верховен, Ісмаель Лондт, Бріс Гвідон, Джевад Потураки інші.

