Усик і Ломаченко націлені на об'єднавчі бої у своїх вагових категоріях

Чемпіони світу WBO у різних вагових категоріях Олександр Усик і Василь Ломаченко заявили, що готові проводити об'єднавчі бої з чемпіонами за іншими версіями, повідомляє SportArena з посиланням на ESPN.

«Задоволений своїм виступом. Зробив те, що повинен був. Суперник напропускав досить ударів і, можливо, бій потрібно було зупиняти у фінальних раундах. Готовий битися з будь-яким чемпіоном коли завгодно і де завгодно», — зазначив Усик.

Титулом «суперчемпіона» WBA в даний момент володіє росіянин Денис Лебедєв, титулом WBC — латвієць Майріс Бріедіс, а поясом IBF — ще один росіянин Мурат Гассієв.

Кілька разів рефері попереджав Хантера за удари нижче пояса, але, як виявилося, брудні прийоми не стали для українця сюрпризом.

«Звичайно, я відчував ці удари, але вони мене не надто турбували. Він намагався мене утримувати, але я був до цього готовий і відпрацьовував все це в залі. Мені потрібна була дистанція, щоб розширити діапазон ударів», — додав Олександр Усик.

У свою чергу, Ломаченко зазначив: «Збираюся зв'язатися з промоутером Бобом Арумом і сказати йому, що маю намір битися тільки з чемпіонами, — заявив українець, який володіє титулом WBO у ваговій категорії 59 кг — Дізнаюся, чи є в моїй вазі чемпіони, які готові битися. Якщо ні, то перейду в легку вагу. Хотів би зустрітися з Террі Фленеганом в Англії. Крутий був би бій проти Майки Гарсії. Хочу такі поєдинки, як можна швидше».

Як повідомляв УНІАН, у ніч на неділю Усик і Ломаченко захистили титули чемпіона світу за версією WBO у важкій і напівлегкій вазі, відповідно.