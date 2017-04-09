Ломаченко, Усик, Гвоздик: троє українських боксерів здобули перемоги у США

08:17, 09 квітня 2017
Бокс
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У США відбувся український вечір боксу.

Троє наших боксерів отримали перемоги на Українському вечорі боксу у США / / instagram.com

У США відбувся український вечір боксу, , де першу перемогу здобув українець Олександр Усик у поєдинку із Майклом Хантером, перемігши суперника за одноголосним рішенням суддів 117:110.

twitter.com/HBOboxing

Зокрема, хоч у 12 раунді Усик був близький до дострокового завершення бою, але після відліку нокдауну Хантер зміг продовжити бій.

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У США також наш боксер Олександр Гвоздик переміг 31-річного кубинця Юніескі Гонсалеса.

twitter.com/HBOboxing

Українець здобув перемогу після третього раунду, коли рефері зарахував технічний нокаут та зупинив бій.

Ще одну перемогу на українському вечорі боксу здобув Василь Ломаченко у бою із американцем Джейсоном Сосою.

twitter.com/HBOboxing

Українець у 6-му раунді дав жорстку відповідь на спробу Соси взяти домінування у бою. Команда американця вистояла до 9 раунду, після чого відмовилась продовжувати бій – у Соси  була гематома ока.

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Теги: #США#Усик#бокс#Ломаченко#Гвоздик