Ломаченко, Усик, Гвоздик: троє українських боксерів здобули перемоги у США

У США відбувся український вечір боксу, , де першу перемогу здобув українець Олександр Усик у поєдинку із Майклом Хантером, перемігши суперника за одноголосним рішенням суддів 117:110.

Зокрема, хоч у 12 раунді Усик був близький до дострокового завершення бою, але після відліку нокдауну Хантер зміг продовжити бій.

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У США також наш боксер Олександр Гвоздик переміг 31-річного кубинця Юніескі Гонсалеса.

Українець здобув перемогу після третього раунду, коли рефері зарахував технічний нокаут та зупинив бій.

Ще одну перемогу на українському вечорі боксу здобув Василь Ломаченко у бою із американцем Джейсоном Сосою.

Українець у 6-му раунді дав жорстку відповідь на спробу Соси взяти домінування у бою. Команда американця вистояла до 9 раунду, після чого відмовилась продовжувати бій – у Соси була гематома ока.