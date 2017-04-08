Боксери Усик, Ломаченко та Гвоздик звернулися до вболівальників (відео)

Українські боксери Олександр Усик, Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик, яким в ніч з суботи на неділю належить провести свої чергові поєдинки на професійному рингу в рамках одного вечора, звернулися до вболівальників.

Про це повідомляє Братство Кличко.

Спортсмени закликали вболівальників підтримати їх під час "українського вечора боксу". Ломаченко, Усик і Гвоздик вперше виступлять на американському рингу разом.

Поєдинки українців пройдуть в Оксон-Гілл (штат Меріленд, США). Ломаченко буде захищати титул чемпіона світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі в бою з Джейсоном Сосою.

Читайте такожСуперник Ломаченко пройшов процедуру зважування лише з третьої спробиОлександр Усик проведе захист титулу чемпіона світу за тією ж версією у важкій вазі в бою з Майклом Хантером.

Також в цей вечір на ринг вийде екс-партнер Ломаченка та Усика з олімпійської збірної України – Олександр Гвоздик, який у 10-раундовому поєдинку зустрінеться з кубинцем Юниєскі Гонсалесом.

Крім того, стало відомо, що тріо українських боксерів не залишаться без підтримки співвітчизників на арені MGM National Harbo. На трибунах за них будуть уболівати близько 300 українців. Основна частина з них – емігранти, але близько 50 фанатів боксу спеціально прилетіли до США з України.