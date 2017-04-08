Суперник Ломаченка пройшов процедуру зважування лише з третьої спроби

Василь Ломаченко, Олександр Усик та Олександр Гвоздик, які у ніч з 8-го на 9 квітня вийдуть на ринг в рамках великого вечора боксу, успішно пройшли процедуру зважування. А ось у опонента Ломаченка виникли проблеми, повідомляє сайт Братство Кличко.

Якщо чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко з першої спроби вклався в ліміт 130 фунтів у своїй категорії, показавши на вагах 129,6 фунтiв (58,78 кг), то вага Соси під час першої спроби склала 130,4 фунтiв. Вдруге американець став на ваги без одягу, але все одно невдало — 130,2 фунтiв (59,05 кг). За правилами WBO, у Соси було дві години, щоб скинути зайві 90 грамiв. Боксер повернувся на ваги вже через годину і показав необхідні 130 фунтів.

Олександр Усик, який проведе захист титулу чемпіона світу за версією WBO у важкій вазі в бою з Майклом Хантером, показав 90,45 кг, а його суперник – 89,81 кг.

Вага Олександра Гвоздика, який битиметься з кубинцем Юнiєскi Гонсалесом, склала 79,02 кг, його опонента — 79,29 кг.

Поєдинки українців будуть транслюватися на американському телеканалі НВО.