Ломаченко перед чемпіонським боєм програв у спарингу своєму 6-річному сину (відео)

Напередодні чемпіонського бою проти Джейсона Соси, який відбудеться 8 квітня у Оксон-Хілл (США), українець Василь Ломаченко вельми оригінально провів дозвілля з дітьми. Так, Василь на рингу поспарингувався зі своїм шестирічним сином Анатолієм, а за імпровізованим боєм спостерігала його трирічна донька Вікторія.

Переможцем поєдинку виявився юний Толя.

Боксерська династія Ломаченко, цілком можливо, продовжиться. Як відомо, Василь сам навчався боксу у свого батька Анатолія Ломаченка, який тепер є його тренером.

Нагадаємо, 8 квітня на арені MGM National Harbo у Оксон-Гілл, крім бою Ломаченка з американцем Сосою, проведуть свої поєдинки українці Олександр Усик та Олександр Гвоздик.