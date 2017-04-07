Ломаченко перед чемпіонським боєм програв у спарингу своєму 6-річному сину (відео)

15:12, 07 квітня 2017
Бокс
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Під час підготовки до суботнього поєдинку з Джейсоном Сосою Василь Ломаченко весело відпочив з дітьми.

Василь Ломаченко готує собі зміну в особі 6-річного сина Толі / facebook.com

Напередодні чемпіонського бою проти Джейсона Соси, який відбудеться 8 квітня у Оксон-Хілл (США), українець Василь Ломаченко вельми оригінально провів дозвілля з дітьми. Так, Василь на рингу поспарингувався зі своїм шестирічним сином Анатолієм, а за імпровізованим боєм спостерігала його трирічна донька Вікторія.

Переможцем поєдинку виявився юний Толя.

Боксерська династія Ломаченко, цілком можливо, продовжиться. Як відомо, Василь сам навчався боксу у свого батька Анатолія Ломаченка, який тепер є його тренером.

Нагадаємо, 8 квітня на арені MGM National Harbo у Оксон-Гілл, крім бою Ломаченка з американцем Сосою, проведуть свої поєдинки українці Олександр Усик та Олександр Гвоздик.

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Теги: #США#бокс#Ломаченко