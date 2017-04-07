Український боксер Ломаченко зійшовся зі своїм супротивником Сосою в дуелі поглядів (відео)

Вчора відбулася фінальна прес-конференція перед боєм між чемпіоном світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі українцем Василем Ломаченком та американцем Джейсоном Сосою.

Боксери взяли участь у традиційної дуелі поглядів.

Український чемпіон світу буде захищати свій титул у ніч на 9 квітня (за київським часом) на арені MGM National Harbo у Оксон-Хілл (Меріленд, США). Цього ж вечора проведуть свої бої на арені Олександр Усик та Олександр Гвоздик.