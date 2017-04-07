Український боксер Ломаченко зійшовся зі своїм супротивником Сосою в дуелі поглядів (відео)
12:05, 07 квітня 2017Бокс
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У Оксон-Гілл (Меріленд, США) відбувся один з основних заходів перед чемпіонським боєм.
Ломаченко проведе захист титулу вже в суботу / lomachenko.com
Вчора відбулася фінальна прес-конференція перед боєм між чемпіоном світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі українцем Василем Ломаченком та американцем Джейсоном Сосою.
Боксери взяли участь у традиційної дуелі поглядів.
Український чемпіон світу буде захищати свій титул у ніч на 9 квітня (за київським часом) на арені MGM National Harbo у Оксон-Хілл (Меріленд, США). Цього ж вечора проведуть свої бої на арені Олександр Усик та Олександр Гвоздик.
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