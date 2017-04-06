Володимир Кличко провів відкрите тренування в австрійському Гоїнгу

Український боксер Володимир Кличко, якому 29 квітня доведеться зустрітися в рингу з чемпіоном світу за версією IBF Ентоні Джошуа, проводить заключний етап підготовки до бою в австрійському Гоїнгу. У середу, 5 квітня, у тренувальному таборі Кличка був медіа-день, який, крім прес-конференції Володимира включав у себе і відкрите тренування.

Читайте такожКличко: Джошуа міг би бути чемпіоном світу з крос-фіту, але бокс – це тонкий лідФотографією з одного з спарингів під час заняття Володимир поділився на своїй сторінці у Facebook. «Накопичення сил і концентрації на потужній тренуванні в медіа-день», - підписав фото Кличко.

Бій Кличко – Джошуа відбудеться на лондонському стадіоні «Уемблі». Наживо за боєм, в якому на кону стоятимуть титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.