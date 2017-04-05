Український боксер Ломаченко попросив уболівальників поставити будильники на 5 ранку

Український чемпіон світу з боксу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко в інтерв'ю боксерському порталу BoxingTalk розповів про підготовку до захисту свого титулу, яка відбудеться в цю суботу, 8 квітня. Наш спортсмен зустрінеться з американцем Джейсоном Сосою у місті Оксон-Гілл (штат Меріленд, США).

"Підготовка пройшла гладко, без травм і пошкоджень. Ми вже тут, на місці, в Меріленді. Чого від мене чекати? Очікуйте бокс в стилі Hi-Tech.

Джейсон Соса - фізично дуже сильний і витривалий. Морально стійкий, рішучий. Крутий характер, тобто він з тих, хто буде боротися до кінця", - сказав Ломаченко.

Читайте такожЛомаченко хоче провести три бої в 2017-му і може змінити вагову категорію Також він додав, що дуже радий тому, що проведе свій поєдинок в один вечір і на одній арені зі своїми співвітчизниками - Олександром Усиком та Олександром Гвоздиком.

"Залишилися яскраві спогади про ті дні, коли ми разом виступали у складі збірної України в аматорських змаганнях. Вчора разом ми втрьох сиділи в сауні і я сказав, що це схоже на те, ніби ми повернулися на Олімпійські ігри. Це особливе відчуття для мене - брати участь усім трьом в одному шоу", - зазначив Василь Ломаченко.

Також він прокоментував свою нещодавню заяву про те, що може перейти в іншу вагову категорію.

"Від мене нічого не залежить. Тільки від решти чемпіонів в цьому дивізіоні. Якщо будуть бажаючі провести об'єднавчий бій, я залишуся. Якщо ні, я перейду в легку вагу".

"Хочу просто попросити своїх вболівальників в Україні і Росії, щоб вони поставили будильники на 5 ранку (в неділю за київським часом. - Прим.ред.), прокинулися і подивилися мій поєдинок. А я буду їм за це дуже вдячний", - додав Василь Ломаченко.

Крім бою Ломаченко - Соса на арені в Оксон-Гілл відбудуться поєдинки Олександр Усик - Майкл Хантер і Олександр Гвоздик - Юниески Гонсалес.