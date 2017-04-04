Володимиру Кличку в австрійському Гоїнгу допомагають готуватися п'ять спаринг-партнерів

16:28, 04 квітня 2017
Бокс
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Стали відомі імена боксерів, які допоможуть Кличку-молодшому на останньому етапі підготовки перед боєм з Джошуа.

Руан Віссер, Джеральд Вашингтон і Крістіан Тун - спаринг-партнери Володимира Кличка / Братство Кличко

Український екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій категорії Володимир Кличко, якому 29 квітня доведеться зустрітися в рингу з чемпіоном світу за версією WBA британцем Ентоні Джошуа, почав заключний етап підготовки до бою. Традиційно він проходить в австрійському Гоїнгу.

На цій стадії Володимиру будуть допомагати готуватися п'ять спаринг - партнерів, повідомляє Братство Кличко.

У табір українця прибули американець Джеральд Вашингтон, француз Жоан Дюоп, південноафриканець Руан Віссер, чемпіон України серед аматорів у суперважкій вазі і боксер клубу «Українські отамани» Віктор Вихріст (зріст 197 см), а також італійсько-німецький боксер-аматор Крістіан Тун, зріст якого становить 203 см.

Бій Кличко-Джошуа відбудеться 29 квітня в Лондоні на стадіоні «Уемблі» в присутності 90 тисяч глядачів.

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Новина в сюжеті: Бій Кличко - Джошуа
Теги: #Кличко#Австрія#бокс