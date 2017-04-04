Ломаченко планує провести три бої в 2017-му і може змінити вагову категорію

Чемпіон світу в першій легкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко розповів про своїх планах на 2017 рік. На 8 квітня в українця запланований поєдинок у Оксон-Гілл (штат Меріленд, США) з Джейсоном Сосою, але на цьому спортсмен не збирається зупинятися.

«Я звик проводити по три-чотири бої за рік. Я готовий битися. Я хочу битися три або чотири рази в році. Іноді це не завжди залежить тільки від мене. Це залежить від опонентів, вільних дат для трансляції боїв, від промоутера. Але я сподіваюся провести в цьому році принаймні три бої.

Якщо справи будуть складатися так, як зараз — кожен хоче від мене втекти і не збирається битися зі мною, я перейду більш важку вагу - до 135 фунтів (61,235 кг). Сподіваюся, хлопці там більш стійкі і погодяться боксувати", — цитує Ломаченка BoxingScene.

Видання повідомляє, що свій перший бій в 2017-му Ломаченко сподівався провести проти свого давнього конкурента Орландо Салідо з Мексики, який завдав єдиної поразки українцю на професійній арені 1 березня 2014 року. Ще одним можливим опонентом Василя був панамський боксер Хесреэль Кораллес. Однак переговори з ними завершилися безрезультатно.