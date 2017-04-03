Український боксер Гвоздик: "До кінця цього року хочу поборотися за титул чемпіона світу"

Український боксер-професіонал Олександр Гвоздик поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти кубинця Юніескі Гонсалеса, який відбудеться 8 квітня в США. Про це повідомляє 24boxing з посиланням на портал Boxingtalk.

"У мого суперника була хороша любительська кар'єра. Він розумний боксер, дуже сильний і з хорошими навичками. Гонсалес любить тиснути. І для мене це хороший виклик".

Читайте такожУсик проведе захист титулу чемпіона WBO 8 квітняГвоздик додав, що не ставить за мету обов'язково завершити бій достроково. "Я не буду в цьому поєдинку ганятися за нокаутом, головне - перемога. Вигравши в цьому бою, сподіваюся почати переговори про титульному поєдинку. Якщо ні, то я готовий почекати ще, але хотілося б поборотися за чемпіонський пояс до кінця цього року", - сказав він в інтерв'ю Boxingtalk.

Бій Олександра Гвоздика з Юниески Гонсалесом відбудеться у місті Оксон-Гілл (Меріленд, США) в рамках великого боксерського шоу. Крім Гвоздика, свої поєдинки проведуть два інших українця - Олександр Усик і Василь Ломаченко.