Колишній спаринг-партнер Кличка Бріедіс став чемпіоном світу WBC в першій важкій вазі

Латвійський боксер Майріс Бріедіс завоював вакантний титул чемпіона світу за версією WBC в першій важкій вазі, перемігши одноголосним рішенням суддів представника Німеччини Марко Хука, повідомляє Boxingnews.

Бріедіс також відібрав у Хука титул чемпіона світу за менш престижною версією IBO.

Перший раунд пройшов у рівній боротьбі, але починаючи з другого Бріедіс став домінувати в рингу. Бій ряснів клінчами, але Бріедіс був набагато активніше і точніше свого титулованого опонента, записуючи раундом за раундом на свій рахунок. У підсумку поєдинок тривав усі 12 раундів, після закінчення яких судді винесли свій вердикт - 116:111, 117:110, 118:109 на користь Майріса Брієдіса.

Ця перемога стала черговим - п'ятим - великим досягненням для боксерів, які працювали свого часу спаринг-партнерами Володимира Кличка.

Першим серед колишніх спаринг-партнерів Володимира завоював титул чемпіона світу американський супертяж Деонтей Вайлдер, який відібрав у січні 2015 року титул WBC у канадця Бермейна Стіверна.

Потім настала черга британця Ентоні Джоуша, який завоював титул IBF в суперважкій вазі в бою з Чарльзом Мартіном в квітні минулого року. У грудні 2016-го поясами чемпіонів світу обзавелися ще два колишніх спаринг-партнера Володимира Кличка - російський боксер Мурат Гассієв став чемпіоном IBF в першій важкій вазі, а новозеландець Джозеф Паркер - чемпіоном WBO в суперважкій вазі.

І ось вчора до когорти колишніх спаринг-партнерів Володимира Кличка, які зуміли стати чемпіонами світу, приєднався важковаговик Майріс Бріедіс - п'ятий чемпіон серед спаринг-партнерів Кличка.

Цікаво також, що і сам Володимир зі своїм старшим братом Віталієм, будучи ще молодими і перспективними боксерами, проходили школу спарингів з легендою боксу - у 1998 році вони були спаринг-партнерами Евандера Холіфілда в рамках його підготовки до бою з нігерійцем Генрі Акінванде, який зірвався буквально в останній момент (вже після зважування) через те, що у Акінванде виявили гепатит.