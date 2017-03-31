Усик за тиждень до бою з Хантером: "Навіщо мені думати про суперника? Я думаю про свою підготовку"

Чемпіон світу в першій важкій вазі за версією WBO українець Олександр Усик відповів на питання журналістів на прес-конференції, присвяченій його поєдинку проти Майкла Хантера, повідомляє промоутерська компанія братів Кличків К2.

"Я радий, що мене будуть показувати на телеканалі НВО. Коли я боксував в Україні, мене запитували, коли я буду боксувати в Америці, я відповідав: “Не переживайте, я буду боксувати в Америці і обов'язково на НВО“.

Також українець розповів, що йому комфортно займатися з новим наставником (Расс Анбер – прим. ред.): "Зміни є, але не такі масштабні, тому що мало часу для того, щоб щось змінювати. Пройде поєдинок і тоді будемо дивитися, зараз все добре“.

Про свого майбутньому опонента Олександр Усик вважав за краще багато не говорити: “Я бачив лише один його бій на Олімпіаді. А взагалі я не думаю про нього. Природно, Майкл Хантер – хороший боксер, він б'є двома руками, він хитрий, але навіщо мені їм забивати голову? Я лише думаю про свою підготовку, про доньку, яка піде в цьому році в школу і мені треба бути там присутнім першого вересня“.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Усик проведе свій наступний бій проти Майкла Хантера-молодшого, який відбудеться 8 квітня в Меріленді (США). Це буде другий захист титулу чемпіона світу за версією WBO.

Раніше Усик провів на професійному рингу 11 боїв, всі виграв (10 нокаутом).