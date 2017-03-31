За чотири тижні до бою Кличко – Джошуа ситуація з транслятором в США не вирішена

Два американських телевізійних гіганта Showtime і HBO все ще не досягли угоди про трансляцію бою року» в суперважкій вазі між Володимиром Кличком і Ентоні Джошуа, повідомляє Братство Кличко.

Вперше з 2002-го року, з часів бою Майк Тайсон – Леннокс Льюїс два американських телеканали змушені воювати один з одним за право транслювати поєдинок у суперважкому дивізіоні. Showtime уклав контракт з Ентоні Джошуа на трансляцію кількох боїв британця в США, однак ця угода не включає автоматичні права на поєдинок Ентоні з Кличком, — пише BoxingScene. — HBO працював з 41-річним Кличком протягом більшої частини чудової кар'єри українця, але у Володимира не має ексклюзивного контракту з цим телеканалом.

Читайте такожКличко є фаворитом у поєдинку з Джошуа - Пітер Ф'юріВ результаті, за чотири тижні до бою ситуація з транслятором поєдинку в США все ще не вирішена. «Хочеться, щоб це питання вже було закрите, — заявив віце-президент і генеральний менеджер Showtime Sports Стівен Еспіноза. – Ми постійно в контакті, але реальних новин поки немає».

Щоправда, за словами Еспінози, чотири тижні, що залишилися до бою, його не лякають і, якщо його телеканал отримає право транслювати поєдинок Кличко – Джошуа в США, то впорається з цим. «Реальність полягає в тому, що ми не збираємо плату за перегляд, — заявив Еспіноза. – Наша маркетингова компанія займає від трьох до чотирьох тижнів. У суботу до бою залишиться чотири тижні. Майбутній поєдинок – неймовірна битва, про яку багато будуть говорити, по мірі його наближення».

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко – Джошуа відбудеться на лондонському стадіоні «Уемблі» 29 квітня. Наживо за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA Super і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії. У Британії поєдинок транслюватиме телеканал Sky Sports, у Німеччині – RTL. Пряма трансляція бою в США почнеться рано ввечері – на Східному узбережжі і в середині дня – на Західному.