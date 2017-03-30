Кличко старіє, але з віком приходять мудрість і досвід - екс-чемпіон світу Фроч

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі британець Карл Фроч заявив в інтерв'ю телеканалу Sky Sports, що на його співвітчизника Ентоні Джошуа чекає зовсім непросте випробування в бою з Володимиром Кличко, незважаючи на вік українця, повідомляє BoxingNews.

“Всі ми знаємо, що Кличко старіє, але з віком приходять мудрість і досвід. Він провів 68 боїв і не програвав 10 років, поки не зустрівся з Тайсоном Ф'юрі. Але тоді у нього були проблеми з дружиною, яка проходила через післяпологову депресію. Про це говорилося, але його розум був зосереджений на іншому, і він не зміг переключитися. До того ж, Тайсон Ф'юрі в рингу постійно підбивав його, посміхався і танцював свій дивний танець всі 12 раундів, так що Володимир не зміг завестися", - зазначає Фроч.

Читайте такожВолодимир Кличко хотів би завершити кар'єру боєм на НСК "Олімпійський""Можливо, в бою з Джоуша ми знову побачимо найкращого Кличко - в останній раз. Бій буде проходити на стадіоні "Уемблі" перед 90 тисячами глядачів, і, можливо, він налаштується на нього, як на свій останній, і проявить всі свої найкращі якості. Кличко буде в своїй кращій формі, а Джошуа не вистачає досвіду. Це єдиний його недолік, тому що у всіх інших компонентах він не просто хороший, а прекрасний", - додав Фроч.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко - Джошуа відбудеться 29 квітня на легендарному лондонському стадіоні «Уемблі». «Наживо» за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.