WBC позбавив Беллью титулу чемпіона світу
13:27, 29 березня 2017Бокс
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Марко Хук і Майріс Бріедіс розіграють повноцінний титул чемпіона світу WBC.
Тоні Белл зможе провести бій за титул чемпіона світу в будь-який момент / Reuters
Тоні Беллью, якому раніше WBC дозволив відкласти обов'язковий захист титулу чемпіона світу заради бою в суперважкій вазі з Девідом Хеєм, позбавили пояса організації, повідомляє Isport з посиланням на BoxingScene.
Британському боксеру надали статус "почесного чемпіона", що дає йому право провести поєдинок за титул WBC в будь-який час.
Повноцінний пояс WBC буде розіграно вже 1 квітня в Дортмунді між Марко Хуком (40-3-1, 27 КО) і Майрісом Брієдісом (21-0-0, 18 КО).
Раніше Хук і Брієдіс повинні були розіграти титул "тимчасового" чемпіона світу.
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