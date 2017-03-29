WBC позбавив Беллью титулу чемпіона світу

Тоні Беллью, якому раніше WBC дозволив відкласти обов'язковий захист титулу чемпіона світу заради бою в суперважкій вазі з Девідом Хеєм, позбавили пояса організації, повідомляє Isport з посиланням на BoxingScene.

Британському боксеру надали статус "почесного чемпіона", що дає йому право провести поєдинок за титул WBC в будь-який час.

Повноцінний пояс WBC буде розіграно вже 1 квітня в Дортмунді між Марко Хуком (40-3-1, 27 КО) і Майрісом Брієдісом (21-0-0, 18 КО).

Раніше Хук і Брієдіс повинні були розіграти титул "тимчасового" чемпіона світу.