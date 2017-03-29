"Бій з Джошуа — як бійка дорослого собаки з цуценям" - спаринг-партнер Кличка

Український боксер Сергій Радченко, який працював спаринг-партнером Володимира Кличка, Олександра Усика, Марко Хука і багатьох інших елітних боксерів-професіоналів, дав свій прогноз на бій Володимира Кличка з Ентоні Джошуа, повідомляє Sport.ua.

"Дуже складно передбачити, як буде відбуватися цей бій, тут все залежить від нюансів, починаючи з психологічного настрою як Джошуа, так і Володимира. Перед кожним з них стоїть цікава задача. Це як бій між дорослою собакою і цуценям, який вже начебто підріс, з характером, але ще далеко не пес. У дорослого собаки буде психологічний настрій не дати показати молодому цуценяті, що він сильніший. А у молодого цуценя будуть амбіції, але при цьому у нього буде страх перед великим папою. На зборі два роки тому відчувалося, що Джошуа віддавав належне Володимиру, розуміючи, що він великий чемпіон. Минуло два роки, але навіть зараз можна побачити на багатьох знімках, на відео, що все-таки Джошуа усвідомлює те, що йому належить дуже серйозний бій", - зазначив він.

Читайте такожБоксер Джошуа мріє стати першим спортсменом-мільярдером в історії Великобританії"Бій буде розвиватися дуже складно, буде залежати від психологічного настрою, від того, хто влучить першим, хто завдасть серйозного, нищівного удару в цьому бою. Від цього може відразу змінитися результат поєдинку. Думаю, що Володимиру, а Джошуа тим більше, зроблять таке психологічне прокачування перед боєм... Вони, думаю, викладуть все в цьому бою. Для мене цей поєдинок становить більше інтересу, ніж матч-реванш Володимира проти Ф'юрі", - додав боксер.

"Три тижні тому я був на 99% впевнений в тому, що Володимир зможе виграти у Ентоні. А зараз замислююся про деякі моменти, боюся, щоб психологічно не зіграв якийсь момент. Ентоні ніколи сильно не пропускав, він не знає, що таке поразка нокаутом. З одного боку, це мінус, тому що він може розкритися, бути безстрашним, а Володимир за рахунок досвіду його «з'їсть». А може бути навпаки — він від цієї безстрашності піде у великий розмін, чого не любить Володимир. Розмін Володимиру точно ні до чого, він не того стилю боксер, але це може спрацювати на користь Ентоні. Останній тиждень я думаю, що, швидше за все, так і буде — що Ентоні десь психане і піде в розмін, була не була. Йому втрачати, за великим рахунком, нічого. Але якщо він виграє у такого чемпіона, як Володимир — відразу підніметься на високий п'єдестал, зросте у всіх рейтингах, це буде для нього великий старт", - підсумував Радченко.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко – Джошуа відбудеться 29 квітня на легендарному лондонському стадіоні «Уемблі». «Наживо» за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.